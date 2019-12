© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il primo obiettivo per la mediana del Napoli è Lucas Torreira, attualmente in forza all'Arsenal. Scartata l'ipotesi del prestito con diritto che non piace al giocatore oltre che ai londinesi, il club azzurro è disposto a mettere sul piatto una proposta di prestito oneroso da 3 milioni di euro più 27 milioni di riscatto obbligatorio. Nell'operazione potrebbe entrare anche Kolasinac, che però piace anche alla Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.