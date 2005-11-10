Norvegia, paura durante Tromso-Bodo/Glimt: crolla parte della tribuna ospiti, partita sospesa

Attimi di paura in Norvegia, dove la sfida tra Tromsø IL e Bodø/Glimt è stata improvvisamente sospesa a causa di un grave incidente sugli spalti. Durante il primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, una parte del settore riservato ai tifosi ospiti dello stadio Alfheim è crollata, coinvolgendo diversi sostenitori del Bodø/Glimt. L'episodio ha immediatamente provocato l'interruzione dell'incontro, con l'arbitro che ha mandato entrambe le squadre negli spogliatoi. I tifosi hanno lasciato le tribune, mentre sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulle condizioni delle persone coinvolte.

Tromsø-Bodø/Glimt sospesa: incidente nel pieno della corsa al titolo norvegese

L'incidente arriva in un momento particolarmente delicato della stagione, con il campionato norvegese entrato nella fase decisiva. A cinque giornate dalla conclusione, Bodø/Glimt e Viking Stavanger condividono il primo posto con 59 punti e si contendono il titolo. Mentre il Bodø/Glimt era impegnato nel derby del Nord contro il Tromsø, il Viking aveva in programma la sfida contro il KFUM Oslo alle 17. La lotta per il campionato passa però inevitabilmente in secondo piano dopo quanto accaduto all'Alfheim. Resta da capire se e quando la partita potrà riprendere, mentre la priorità è verificare le condizioni dei tifosi coinvolti nel crollo.