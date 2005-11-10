Champions League, le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-LASK e Galatasaray-Aston Villa
Luca Bargellini
Arrivano le formazioni ufficiali dei primi due match di giornata validi per la 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Eccole di seguito:
Ore 18:45 - Bodo/Glimt-LASK
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Brynhildsen, Hauge. Allenatore: Knutsen.
LASK (3-5-2): Jungwirth; Freckleton, Turic, Mbuyamba; Dibango, Schopf, Danek, Ljubicic, Jorgensen; Adeniran, Lang. Allenatore: Kuhbauer.
Ore 18:45 - Galatasaray-Aston Villa
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Jakbos; Lemina, Torreira; Akgun, Batrakov, Elmali; Yilmaz. Allenatore: Buruk.
Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Harwood-Bellis; Lindelof, Ming, Maatsen; Joao Gomes, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson. Allenatore: Emery.