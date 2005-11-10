Champions League, le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-LASK e Galatasaray-Aston Villa

Prende il via la quinta giornata della 'League Phase' con i due match delle 18:45. Questa sera, invece, in campo Como e Napoli

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