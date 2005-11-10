Bodo/Glimt-Lille, le formazioni ufficiali: Hauge titolare, Giroud parte dalla panchina
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 19:52Serie A
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03.11.2026 19:52Serie A
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Di seguito le formazioni ufficiali di Bodo/Glimt-Lille, sfida valida per la quarta giornata di Champions League.
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. A disposizione: Faye Lund, Nielsen, Gundersen, Saltnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka, Risnaes, Maatta. Allenatore: Kjetil Knutsen.
Lille (4-2-3-1): Berke Ozer; Verdonk, Cossier, Nianzou, Ngoy; Kjaergaard, Andre, ; Diaoune, Mukau, Bakwa; Haraldsson. A disposizione: Gill, Lanssade, Srdanovic, Alexsandro, Giroud, Sahraoui, Perrin, Goffi, Traore. Allenatore: Davide Ancelotti
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