Champions League, 5ª giornata: vittorie per Bodo/Glimt e Galatasaray. La classifica
Luca Bargellini
Si chiudono due vittorie interne i primi due match della 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Nel dettaglio il Galatasaray si è imposto di misura sull'Aston Villa grazie alla rete di Gul al 77', mentre il Bodo/Glimt si è conquistato l'intera posta in palio con una rete al 92' di Helmersen. Di seguito il quadro completo dei risultati, il resto del programma e la classifica aggiornata della competizione:
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Bodo/Glimt-LASK 1-0
90+2' Helmersen
Galatasaray-Aston Villa 1-0
77' Gul
Martedì 24 novembre
Ore 21:00 - Arsenal-Borussia Dortmund
Ore 21:00 - Como-AEK - Clicca qui per il live del match su TMW!
Ore 21:00 - Feyenoord-Porto
Ore 21:00 - Manchester City-Napoli - Clicca qui per il live del match su TMW!
Ore 21:00 - Lipsia-Lens
Ore 21:00 - Real Madrid-PSV
Ore 21:00 - Slovan Bratislava-Betis
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United
CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA
1. PSG – 12 (differenza reti +15)
2. Real Madrid – 12 (+6)
3. Arsenal – 10 (+5)
4. Como – 9 (+13)
5. Barcellona – 9 (+8)
6. Aston Villa – 9 (+6)*
7. Manchester City – 9 (+5)
8. Liverpool – 9 (+4)
9. Club Brugge – 9 (+4)
10. Sporting – 9 (+4)
11. Betis – 9 (+2)
12. Dortmund – 9 (+2)
13. Bayern – 8 (+7)
14. Stoccarda – 7 (+3)
15. Bodo/Glimt – 7 (-4)*
16. Inter – 6 (+2)
17. LASK – 6 (0)*
18. Manchester Utd – 6 (0)
19. Galatasaray – 6 (-1)*
20. Fenerbahce – 5 (-5)
21. Roma – 4 (+2)
22. Shakhtar – 4 (0)
23. Viking – 4 (-1)
24. Atl. Madrid – 4 (-1)
25. PSV – 4 (-1)
26. FC Porto – 3 (-1)
27. Napoli – 3 (-5)
28. Villarreal – 3 (-6)
29. AEK – 3 (-6)
30. RB Lipsia – 3 (-6)
31. Sabah FC – 3 (-6)
32. Feyenoord – 3 (-7)
33. Lens – 3 (-12)
34. Slavia Praga – 1 (-4)
35. Lilla – 1 (-6)
36. Slovan Bratislava – 0 (-16)
* una gara in più