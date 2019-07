Napoli, avanti con fiducia per Pépé e senza mollare James

Il Napoli ha nel mirino il doppio colpo in attacco. Forte delle tante cessioni 'minori' messe a segno nell'ultimo mese e di un tesoretto di quasi 100mln di euro, il club partenopeo va avanti con fiducia nella trattativa per Nicolas Pépé, classe '95 del Lille individuato per rinforzare l'attacco. Col Lille, come ribadito dal presidente dei francesi, c'è l'intesa per un'offerta complessiva da 80mln di euro - incluso il cartellino di Ounas, valutato circa 25mln di euro - ed il giocatore ha aperto al Napoli nonostante diverse proposte dalla Premier. Per chiudere l'operazione bisogna limare meno di 1mln di euro per l'ingaggio, arrivando a circa 4,5mln di euro, e accontentare gli agenti sui 5mln di commissioni, ma siamo nella fase calda e le prossime uscite di Verdi - per circa 25mln di euro a Torino o Sampdoria - e Hysaj per almeno una ventina, potrebbero sbloccare definitivamente l'affare.

Parallelamente non si molla la pista James Rodriguez, ma solo a condizioni favorevoli per quanto riguarda la formula. L'Atletico è interessato, ma non ha affondato ed il Real Madrid difficilmente lo cederebbe ai rivali - a maggior ragione dopo la goleada subita in amichevole questa notte - e per questo ora la mossa mediatica è di reintegrarlo in gruppo, anche se non rientra nei piani di Zidane. Il Napoli resta in posizione d'attesa, forte della volontà del giocatore, per provare a strappare un prestito oneroso con diritto di riscatto. Da non scartare però neanche la pista Mauro Icardi, opportunità di mercato più che richiesta esplicita di Ancelotti, ma vecchio pallino di De Laurentiis che fiuta un'occasione ad una valutazione quasi della metà rispetto ad un anno fa. La priorità però ora è chiudere Pépé, duttile attaccante ivoriano che potrebbe interpretare più ruoli nell'attacco di Ancelotti.