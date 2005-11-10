TMW Napoli-Beukema, avanti insieme: né il club né il giocatore prendono in considerazione l'addio

Sam Beukema accostato all'Al Hilal, ma il Napoli lo considera un pilastro del progetto. Anche l'olandese non ha intenzione di lasciare gli azzurri.

L'interesse dell'Arabia Saudita si allarga anche a Sam Beukema. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni circa un primo sondaggio esplorativo dell'Al Hilal per il difensore del Napoli, senza però presentare offerte ufficiali. Il club saudita continua a monitorare profili già affermati nel calcio europeo e avrebbe inserito anche il centrale olandese tra gli obiettivi da seguire in vista delle prossime settimane di mercato.

Il Napoli non apre alla cessione

Beukema è arrivato in azzurro la scorsa estate dal Bologna per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, rappresentando uno degli investimenti più importanti del club per il reparto arretrato. Proprio per questo motivo il Napoli non sembra intenzionato a prendere in considerazione una sua partenza. La società continua infatti a ritenere il classe 1998 un elemento fondamentale del nuovo progetto tecnico e non valuta, almeno al momento, la possibilità di privarsene.

La volontà del giocatore è chiara

Anche da parte del diretto interessato non emergono segnali di apertura a un trasferimento. Come raccolto dalla nostra redazione, Beukema è pienamente concentrato sulla sua avventura in azzurro e non prende in considerazione un addio. L'obiettivo del difensore olandese resta quello di proseguire il proprio percorso al Napoli e provare a conquistare nuovi trofei con la maglia partenopea, respingendo le sirene provenienti dalla Saudi Pro League.