Napoli, Calzona: "In sette giorni fatti passi da gigante. Ho visto disponibilità totale"

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha analizzato il 6-1 rifilato questa sera al Sassuolo ai microfoni di 'DAZN': "Victor sta tornando sui suoi livelli. Non aveva una grande condizione perché come ho già detto la scorsa settimana la Coppa d'Africa è dura per i calciatori, è stato via un mese e sta ritrovando la condizione. Anche Kvara ha attraverso un momento difficile, ma oggi ha dimostrato il giocatore che è".

E' stata una serata da Napoli campione d'Italia. Aveva avuto dei sentori negli scorsi giorni?

"Io ho avuto sentori positivi dal primo giorno, dal primo allenamento questi ragazzi mi hanno dato il massimo. Ho visto disponibilità totale, voglia di allenarsi e stare insieme. Questo mi faceva ben sperare. E' chiaro che vengono da una stagione difficile, non è facile scrollarsi di dosso scorie negative. Lavoriamo insieme da una settimana e ho visto la squadra salire d'intensità, un'alta qualità negli allenamenti. Tutto questo mi lascia ben sperare. Il merito è dei ragazzi che hanno voglia di migliorare la situazione".

Di fronte adesso cinque partite molto difficili

"Dobbiamo pensare gara dopo gara, abbiamo un calendario difficile ma il Napoli è una squadra importante. Dobbiamo fare quanti più punti è possibile, cullare un minimo di speranza. Sono felice di come stanno affrontando gli allenamenti, dobbiamo vincere il più possibile e poi vedremo a fine anno dove saremo arrivati".

Che sensazioni le hanno fornito Osimhen e Kvara?

"Erano ragazzi in difficoltà per vari motivi, ma si sono messi a lavorare a testa bassa senza fare polemiche. Sono due grandissimi calciatori e non sono un pazzo che mi privo di giocatori di questa caratura. Discorso diverso poi sostituirli se vedo che perdiamo di intensità".

S'è rivisto il Napoli campione d'Italia

"Quello che ha fatto mister Spalletti con questa squadra è ineguagliabile. Io cerco di proporre un calcio semplice, in una settimana i ragazzi hanno fatto passi da gigante. Stiamo trovando l'ordine e dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo continuare a migliorarci. Anche oggi c'erano tantissimi tifosi e loro sono davvero un'arma in più".