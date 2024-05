Napoli, De Laurentiis fa retromarcia sul nuovo stadio: "Da oggi lavoriamo sul Maradona"

vedi letture

Aurelio De Laurentiis non lavora più al nuovo stadio, che nelle sue idee sarebbe dovuto sorgere nel quartiere di Bagnoli. Il presidente del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi, si è soffermato anche su questa questione: "Sono stato un sostenitore di Bagnoli, ma mentre il primo cittadino pensa al 32, io devo pensare ad essere forte nell'immediato e ho fatto delle mie analisi ed ho detto 'Aurè, chi to fa fa' ('Aurelio, chi te lo fa fare', ndr), di andare in un territorio in cui ti dicono 14, 18 mesi per due parcelle, poi il resto degli 185 ettari dove preventivano 5 anni, ci andiamo a mettere in un contesto che diventa un bordello totale con ruspe e macchinari, per poi sgomberare 50mila persone in caso di bradisismo? Mi sono messo l'animo in pace, proprio oggi ho chiamato i miei architetti e gli ho detto 'voglio metterci non più di 2 anni dal momento in cui metterò mani al Maradona', mentre venivo qui. Ho semplificato mille problemi anche al burocratese caro ai nostri politici.

Se punterò sul Maradona? Sì, sempre che il sindaco Manfredi non abbia promesse da marinaio. La cosa straordinaria del sindaco è che non c'è mai, l'ho appoggiato per essere eletto, ma io glielo dissi, non sono mai andato d'accordo con i sindaci qui a Napoli. Un signore veniva definito il masaniello della situazione, ma non mi sono mai potuto sedere seriamente, lui mi dice lo stadio lo facciamo noi, viene eletto, passano 6 mesi e non lo vedo mai, qui, là, su, giù, ci sediamo ma lui è fantastico nella tattica sfuggente (ride, ndr), è un teorico della tattica. Si vive più a lungo senza decidere mai nulla, a differenza di De Luca (presidente della Regione Campania, ndr) che può essere osannato o criticato ma è un uomo del fare, se con lui decidi una cosa, se ti ha detto sì, stai sereno che quello accade, io con il Comune di Napoli ho sempre fatto una fatica gigantesca. Io sono il motore vincente di quello stadio, Napoli al centro di un'Europa anche promo-pubblicitario all'esterno, ma mi viene dato lo stadio qualche ora prima, consegnato subito dopo, paghiamo quanto il PSG per uno stadio in esclusiva e da cui ricava più di 100mln l'anno, a Parigi! Vogliamo essere seri?

Io ci metto i soldi miei, non ho bisogno di finanziamenti, intrallazzi, ho bisogno solo dell'autorizzazione, chi mi blocca i lavori... allora mi alzo, me ne vado e non mi faccio più vedere perché sono stanco, non per l'età ma perché ne ho abbastanza di chi non sa dare seguito alle parole. Bisogna assumersi le responsabilità, io vi dissi dello Scudetto e l'abbiamo portato o no? Ora vi sto dicendo che ricostruiremo un Napoli fortissimo, ma ci vuole tempo per rinascere, non si può sulle ceneri di quanto accaduto continuare a vivacchiare, serve rinascere. E sullo stadio io ci sono, così come a settembre spero di mettere la prima pietra per il centro sportivo del Napoli, servirà più di 1 anno, ci saranno 10 campi di calcio, 10 mq uffici società, poi prima squadra, Primavera e faremo la nostra parte. Dove? Sono c... miei, devo trovare un posto dove le famiglie possano stare tranquilli e far arrivare i ragazzi in sicurezza in poco tempo. Castel Volturno? Macché, ci siamo stati, basta, faremo una roba ad un quarto d'ora da Napoli".