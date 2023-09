Napoli, è l'ora di Lindstrom: il danese pronto alla prima da titolare a Genova

vedi letture

Finalmente Jesper Lindstrom. Il neo acquisto del Napoli, il più costoso della sessione di De Laurentiis, è pronto a partire dal primo minuto, grazie anche ai minuti messi nelle gambe con la sua Danimarca, che gli hanno permesso di crescere di condizione. A Marassi dunque la prima volta (dall'inizio) dell'ex Eintracht, che vuole far dimenticare agli azzurri la delusione per il ko con la Lazio e ripartire provando a sfruttare l'incrocio tra Milan e Inter, che farà perdere punti alle due contendenti allo scudetto.

Lozano via, Politano infortunato: a destra inizia l'era Lindstrom

Con la cessione di Lozano al PSV e l'infortunio di Matteo Politano in nazionale, come scrive la Gazzetta dello Sport il danese partirà dall'inizio. Comincia dunque l'era Lindstrom per la squadra di Rudi Garcia, che ha bisogno di inserire in fretta l'esterno danese. E con il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia, ecco che i napoletani possono tornare a sognare, anche in vista della Champions.