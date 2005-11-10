Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, oggi le visite mediche approfondite per Dieng: l'ultima idea per un reparto già pieno

Lazio, oggi le visite mediche approfondite per Dieng: l'ultima idea per un reparto già pieno TUTTOmercatoWEB
Lorenzo Beccarisi
autore
Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
Bamba Dieng è arrivato nella tarda serata di ieri a Roma: oggi le visite mediche approfondite prima dell'eventuale firma con la Lazio

Non si può ancora parlare di nuovo acquisto in casa Lazio, ma l'arrivo a Roma nella tarda serata di Bamba Dieng potrebbe aggiungere un elemento all'attacco di Rino Gattuso. Il condizionale è d'obbligo perché tutto è vincolato alle visite mediche che verranno svolte nella mattinata di oggi. L'attaccante senegalese, reduce dalla sua prima stagione in doppia cifra in carriera, ha dei problemi a un ginocchio e la Lazio vuole vederci chiaro prima di mettere nero su bianco l'accordo trovato nelle ore scorse. Per Dieng è pronto un contratto triennale da circa 1.5 milioni a stagione, ma prima serve il via libera dei medici. Dopo che Icardi ha preso tempo e che il Sassuolo non ha aperto al prestito con diritto di riscatto per Pinamonti, la Lazio ha virato con forza sull'ex Lorient e ora aspetta solo l'ok delle visite mediche.

Lazio, abbondanza in un reparto povero di gol

"Possiamo fare poche cose, ma in quelle poche non dobbiamo sbagliare". Parlava così Rino Gattuso il giorno della presentazione a Formello in relazione al mercato. In realtà con l'eventuale arrivo di Dieng e quello imminente di Sutalo (forse domani in Italia, operazione in prestito con diritto di riscatto da 10 milioni complessivi) sarebbero ben quattro i colpi in entrata. Il concetto di pochi ma buoni, o meglio pochi ma con tanti gol nelle gambe, non vale per il reparto offensivo biancoceleste. Ad oggi Gattuso può contare su Dia, Ratkov, Noslin e Artistico come centravanti più l'eventuale aggiunta di Bamba Dieng qualora dovesse firmare per la Lazio. Di questi cinque, solo Dia in due occasioni e lo stesso Dieng lo scorso anno hanno saputo chiudere una stagione in un campionato di massima serie in doppia cifra. Numeri che spiegano le difficoltà in zona gol viste anche contro il Mantova. "Dobbiamo buttarla dentro" ha detto Gattuso nel postpartita e tre giorni dopo a Roma è arrivato Dieng, vedremo se il senegalese sarà la soluzione al mal di gol biancoceleste.

Attiva Online l’Offerta TIMVISION con DAZN e Prime e risparmi il 65% per i primi 3 mesi.

Articoli correlati

Immagine news 1
Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news 2
Bologna, c'è anche la suggestione Acerbi per la difesa oltre a Gasssama e Cabal
Immagine news 3
Le partite di oggi: il programma di giovedì 20 agosto

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:23 Serie A
Mauro: "Se la Juve prende Zirkzee si avvicina molto a Inter e Napoli nella corsa scudetto"
Immagine news 2
09:00 Serie A
Chiesa non si allena con il Liverpool, ma il mercato non c'entra: problema fisico da valutare
Immagine news 3
08:53 Serie A
Tacchinardi: "Kessié sarebbe perfetto per la Juventus. Kolo Muani si esalterà con Spalletti"
Immagine news 4
08:49 Serie A
Udinese, Runjaic: "Si è liberato un posto per Palma. Pafundi? Più chance in prestito"
Immagine news 5
08:45 Serie A
Jugovic: "L'Inter la vedo ancora più avanti ma Carnevali riporterà la Juventus in alto"
Immagine news 6
08:38 Serie A
La Juventus prova a fare spazio a Kessie. E lui congela l'offerta dell'Al-Ittihad
Immagine news 7
08:30 Serie A
Zirkzee non passa di moda: Juve e Napoli vigili. Lo United può cederlo, le condizioni
Immagine news 8
08:23 Serie A
Prandelli: "Juventus ancora distante dall'Inter. Ma la coppia Lucumì-Bremer è di livello"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il Milan non corra il rischio di diventare il nuovo Wolverhampton! Al centro c'è sempre Jorge Mendes: il prossimo è il difensore? Tante offerte per Leao: i retroscena sul futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti cerca una punta last minute: il ritorno in Italia di Retegui è un'idea
Immagine top news n.1 Lazio, oggi le visite mediche approfondite per Dieng: l'ultima idea per un reparto già pieno
Immagine top news n.2 Moreira ufficiale, Jorge Mendes in città e la questione Leao. Grandi manovre in casa Milan
Immagine top news n.3 L'Inter blinda Lautaro e si regala Curtis Jones. Il centrocampista è atteso oggi a Milano
Immagine top news n.4 Rodrigo Mora sceglie l'86 e parla già da giallorosso: "Roma, spero in una grande annata"
Immagine top news n.5 Curtis Jones domani atterra a Milano per visite e firma: è un nuovo giocatore dell'Inter
Immagine top news n.6 Diego Moreira è del Milan, contratto fino al 2031 e maglia numero 22. Il comunicato e le cifre
Immagine top news n.7 Il Barcellona torna forte su Lautaro? L'Inter resta irremovibile: il capitano è incedibile
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli guarda ancora una volta in Premier: nel mirino due attaccanti. Il punto di Gianluca di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Disastro Juve coi portieri. Vicario e Di Gregorio valgono più delle etichette
Immagine news podcast n.2 La Roma non si ferma a Rodrigo Mora: Cacciamani e non solo. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Jorge Mendes Football Club: il Milan non ha un vero ds. O forse sì
Immagine news podcast n.4 Dopo i no e le difficoltà la Juve abbraccia Vicario. In prestito: una formula che fa riflettere
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Quale fra i nuovi talenti del nostro campionato potrà essere determinante? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Palladini convinto da Mora. “È un predestinato, a Roma potrà avere un buon impatto”
Immagine news Serie A n.3 Paganini su Yildiz: “Se arrivassero cento milioni dall’Arsenal lo venderei”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mauro: "Se la Juve prende Zirkzee si avvicina molto a Inter e Napoli nella corsa scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Chiesa non si allena con il Liverpool, ma il mercato non c'entra: problema fisico da valutare
Immagine news Serie A n.3 Tacchinardi: "Kessié sarebbe perfetto per la Juventus. Kolo Muani si esalterà con Spalletti"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Runjaic: "Si è liberato un posto per Palma. Pafundi? Più chance in prestito"
Immagine news Serie A n.5 Jugovic: "L'Inter la vedo ancora più avanti ma Carnevali riporterà la Juventus in alto"
Immagine news Serie A n.6 La Juventus prova a fare spazio a Kessie. E lui congela l'offerta dell'Al-Ittihad
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Castori: "Palermo favorito in Serie B, ma attenzione a Verona, Pisa e Cremonese"
Immagine news Serie B n.2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Cremonese, è addio con Sanabria: l'attaccante ha superato le visite con l'Internacional
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mancini chiude per un difensore: arriva Jacopo Gelli dal Frosinone
Immagine news Serie B n.5 Vicenza alla caccia di un portiere: Vismara si allontana, spunta l'idea Tantalocchi
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Cauz: "Trattativa lunga, ma speravo si chiudesse. Qui anche per fare da chioccia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pres. Savoia: "Dimostriamo domenica dopo domenica chi siamo davvero"
Immagine news Serie C n.2 A Ravenna è il giorno di Ronaldinho: parteciperà alla presentazione della squadra
Immagine news Serie C n.3 Folgore Caratese, continua lo scontro col Comune: Criscitiello querela il sindaco Veggian
Immagine news Serie C n.4 Già finita l'esperienza di D'Ausilio in Grecia: il fantasista verso l'approdo al Pescara
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Clemente potrebbe partire: l'Audace Cerignola lo ha messo nel mirino
Immagine news Serie C n.6 Spezia, inizio in salita senza i tifosi: vietata la trasferta a Grosseto ai liguri
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Betis, prove generali prima dell'esordio in campionato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Roma, ultimo esame prima della nuova stagione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Manchester United-Milan, ultimo test prima dell'esordio in campionato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, rinnovo triennale di contratto per Federica D’Auria
Immagine news Calcio femminile n.2 Redondo: "Ho scelto la Juve perché avevo bisogno di fiducia. Punto a un altro Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin inizia il tour dei ritiri: oggi visita alla Juve. Domani Como e Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Camerun entra nella storia: accolte come eroine per il primo trionfo in Coppa d'Africa
Immagine news Calcio femminile n.5 Dalla vittoria del Camerun alle prime di Malawi e Algeria. È stata una Coppa d'Africa storica
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, tegola Chmielinski: rottura del crociato e operazione per la centrocampista
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il prezzo invisibile della gloria: la parabola spezzata di Mirko Sarić Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Alajbegovic, Mastantuono, Nico Paz: ma sta cambiando il vento?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 20 agosto 2025, il Fenerbahce di Mourinho non passa contro il Benfica... del prossimo José
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Roma Molina
Newsticker
17/08 La Fifa licenzia il direttore operativo Lamour: aveva criticato Infantino
08/08 Telegraph, Infantino fece pagare da Uefa ricca buonuscita alla sua amante
04/08 Fifa, presidente federcalcio giordana: «Ricattato per appoggiare Infantino»
01/08 Fifa, Infantino ha chiesto l’aiuto di Trump per restare al suo posto
01/08 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli