Lazio, oggi le visite mediche approfondite per Dieng: l'ultima idea per un reparto già pieno

Bamba Dieng è arrivato nella tarda serata di ieri a Roma: oggi le visite mediche approfondite prima dell'eventuale firma con la Lazio

Non si può ancora parlare di nuovo acquisto in casa Lazio, ma l'arrivo a Roma nella tarda serata di Bamba Dieng potrebbe aggiungere un elemento all'attacco di Rino Gattuso. Il condizionale è d'obbligo perché tutto è vincolato alle visite mediche che verranno svolte nella mattinata di oggi. L'attaccante senegalese, reduce dalla sua prima stagione in doppia cifra in carriera, ha dei problemi a un ginocchio e la Lazio vuole vederci chiaro prima di mettere nero su bianco l'accordo trovato nelle ore scorse. Per Dieng è pronto un contratto triennale da circa 1.5 milioni a stagione, ma prima serve il via libera dei medici. Dopo che Icardi ha preso tempo e che il Sassuolo non ha aperto al prestito con diritto di riscatto per Pinamonti, la Lazio ha virato con forza sull'ex Lorient e ora aspetta solo l'ok delle visite mediche.

Lazio, abbondanza in un reparto povero di gol

"Possiamo fare poche cose, ma in quelle poche non dobbiamo sbagliare". Parlava così Rino Gattuso il giorno della presentazione a Formello in relazione al mercato. In realtà con l'eventuale arrivo di Dieng e quello imminente di Sutalo (forse domani in Italia, operazione in prestito con diritto di riscatto da 10 milioni complessivi) sarebbero ben quattro i colpi in entrata. Il concetto di pochi ma buoni, o meglio pochi ma con tanti gol nelle gambe, non vale per il reparto offensivo biancoceleste. Ad oggi Gattuso può contare su Dia, Ratkov, Noslin e Artistico come centravanti più l'eventuale aggiunta di Bamba Dieng qualora dovesse firmare per la Lazio. Di questi cinque, solo Dia in due occasioni e lo stesso Dieng lo scorso anno hanno saputo chiudere una stagione in un campionato di massima serie in doppia cifra. Numeri che spiegano le difficoltà in zona gol viste anche contro il Mantova. "Dobbiamo buttarla dentro" ha detto Gattuso nel postpartita e tre giorni dopo a Roma è arrivato Dieng, vedremo se il senegalese sarà la soluzione al mal di gol biancoceleste.