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Napoli, infermeria affollata: Spinazzola in dubbio con la Fiorentina, cosa filtra su Anguissa

Napoli, infermeria affollata: Spinazzola in dubbio con la Fiorentina, cosa filtra su Anguissa TUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:15Serie A
Quanti problemi in casa Napoli: troppi infortuni, nelle ultime ventiquattro ore si è fermato anche Spinazzola. Cosa filtra su Anguissa

Allarme infermeria e scelte obbligate per Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina al Franchi. Frank Anguissa ha svolto un lavoro differenziato tra campo e palestra: dopo aver saltato l'esordio in Champions League contro l'Arsenal per un problema all'adduttore e aver accusato una ricaduta, la convocazione del centrocampista camerunese appare altamente improbabile e al massimo mirata alla panchina.

Non finisce qui

A complicare i piani del tecnico di Livorno si aggiunge il risentimento per Leonardo Spinazzola, assente nella seduta mattutina a Castel Volturno per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. L'esterno 33enne, che fino a giovedì contendeva una maglia da titolare a Olivera sulla fascia sinistra, resta in forte dubbio secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport.

Quanti indisponibili

Il quadro complessivo degli indisponibili rimane particolarmente pesante per il Napoli. McTominay è fermo ai box a seguito dell'intervento per la risoluzione di un'aritmia benigna: il suo rientro è previsto direttamente dopo la sosta per le nazionali. Vale lo stesso per Alex Meret, fermato da una lesione dell'adduttore lungo della coscia sinistra, e per il giovane Marianucci, alle prese una una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale. Ci vorrà più tempo e pazienza per rivedere Giovane, che punta a rientrare all'inizio di ottobre dopo l'operazione per un'ernia inguinale, mentre Alisson Santos dovrà attendere circa un mese per smaltire una lesione al bicipite femorale. Alessandro Buongiorno, finito sotto i ferri per un intervento al ginocchio destro, ha messo nel mirino la fine del mese di novembre per il rientro in campo.

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