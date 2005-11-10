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Il Napoli non ingrana, Allegri pensa a dei correttivi: dopo la sosta può tornare alla difesa a 3

Il Napoli non ingrana, Allegri pensa a dei correttivi: dopo la sosta può tornare alla difesa a 3 TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 10:30Serie A

La sfuriata di Massimiliano Allegri nello spogliatoio del Franchi, dopo il pareggio contro la Fiorentina, è stata soprattutto una reazione alla delusione per un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative. Il Napoli è già a -6 dalla vetta e a -5 dalla zona Champions dopo appena cinque giornate. Il tecnico aveva già richiamato la squadra dopo la vittoria sofferta sul Bologna, ma la scossa non è arrivata. Stanchezza psicofisica, età media elevata e qualche segnale di appagamento sembrano essere alla base delle difficoltà degli azzurri.

Tre settimane per ripartire

La sosta arriva dunque nel momento giusto per Allegri, che avrà tre settimane per recuperare serenità e studiare nuove soluzioni. La sua posizione resta solida anche grazie al rapporto con Aurelio De Laurentiis e alla disponibilità mostrata nel lavorare con una rosa che non ha ricevuto grandi rinforzi estivi. Ora, però, la crisi di gioco e risultati dovrà essere rapidamente arginata.

Infortuni e nuovo modulo

A Castel Volturno si riparte senza i dieci nazionali e diversi infortunati. Anguissa resterà fuori almeno due-tre settimane per una lesione all'adduttore, mentre McTominay è pronto al rientro. Allegri attende anche i recuperi di Meret, Beukema, Badiashile, Giovane e Neres. La vera novità potrebbe però riguardare il sistema di gioco: il passaggio al 3-4-2-1 rappresenta una possibile svolta per un tecnico che finora ha assecondato la scelta del 4-3-3, ma che ora potrebbe tornare alle proprie idee tattiche.

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