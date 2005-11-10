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Milan alle prese col dossier Pavlovic: può rinnovare fino al 2031 con ingaggio raddoppiato

Milan alle prese col dossier Pavlovic: può rinnovare fino al 2031 con ingaggio raddoppiato TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 08:45Serie A
Il serbo è una colonna di Amorim e il Milan pensa al rinnovo. Attualmente guadagna 1,7 milioni fino al 2028, può passare a 3-3,5 fino al 2031.

La sosta per le Nazionali porta con sé anche le riflessioni sul futuro della rosa. In casa Milan, il tema principale riguarda i rinnovi e tra i dossier sul tavolo di Gerry Cardinale quello di Strahinja Pavlovic è certamente tra i più caldi. Il difensore serbo ha un contratto fino al 2028, con uno stipendio da circa 1,7 milioni di euro netti e un’opzione per un’ulteriore stagione. Il club rossonero, scrive La Gazzetta dello Sport, sta valutando un prolungamento fino al 2031 con un ingaggio sensibilmente più alto, nell’ordine dei 3-3,5 milioni netti.

Una colonna per Amorim

La trattativa è ancora alle battute iniziali e le cifre sono tutte da definire, ma la volontà reciproca di continuare insieme potrebbe favorire un’intesa. Arrivato dal Salisburgo nell’estate 2024, Pavlovic ha vissuto un primo anno tra alti e bassi, prima di diventare un punto fermo con il passaggio alla difesa a tre. La sua centralità è rimasta immutata anche con Ruben Amorim: il serbo, pur non rappresentando il prototipo ideale per caratteristiche tecniche del nuovo allenatore, è uno dei giocatori più affidabili della rosa e non ha saltato nemmeno un minuto in stagione.

Milan, avanti insieme

Anche fuori dal campo il legame con Milano si è rafforzato. In estate, nonostante alcuni interessamenti dalla Premier League, il difensore non ha manifestato l'intenzione di cambiare squadra. Il Milan, dal canto suo, lo considera una delle fondamenta del progetto futuro e non contempla una cessione, salvo offerte fuori mercato.

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