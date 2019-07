Napoli, Insigne: "Milik grande bomber. Mercato? Tifosi stiano tranquilli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport elogiando la squadra dopo la vittoria contro il Liverpool in amichevole, visto che dopo il pesante 0-5 dell'anno scorso serviva una reazione. Il giocatore si è soffermato anche sulla partenza killer in campionato, ma si è detto fiducioso, visto che sente che la squadra si è rinforzata e che può contare sul fatto che sarà il secondo anno di lavoro con Ancelotti.

Parole per Milik - L'esterno partenopeo ha parlato poi di Milik: "Gli ho detto di stare tranquillo. Arek è uno cui piace giocare molto per la squadra, ma è più attaccante e speriamo che segnando si sia sbloccato e ci dia una mano in più nella realizzazione. Ha tutto per diventare un grande cannoniere e la squadra lo aiuterà a far questo".

Il mercato - Insigne ha poi affrontato anche l'argomento relativo al mercato: "So che i tifosi si aspettano tanto, ma devono stare sereni e vicini alla squadra, perché anche se restassimo questi, siamo competitivi e con loro vicini possiamo fare grandi cose. E comunque siamo sereni, dobbiamo pensare ad allenarci. La scelta spetta alla società col tecnico. Se arriva qualcuno ci darà una mano, e aumentare la concorrenza lì davanti sarà un bene. Migliorerà la qualità".