Ufficiale Il Napoli e Juan Jesus si separano: "Grazie per l'attaccamento alla maglia che hai mostrato"

Il Napoli ha salutato Juan Jesus dopo che ha deciso di non prolungargli il contratto: "A lui va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura"

Il Napoli ha comunicato da poco quanto era già noto, ovvero che Juan Jesus non proseguirà la sua avventura con la maglia partenopea. L'addio del difensore brasiliano avviene dopo quello di Elmas, che non è stato riscattato dopo il prestito dal Lipsia. Con Conte era al centro del progetto tecnico, con Allegri invece per lui non c'è spazio.

Il saluto del Napoli a Juan Jesus

"La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club. In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva".

I numeri di Juan Jesus

Nel corso della sua carriera il 35enne vanta 142 presenze e un gol con l'Inter, 130 gettoni e 5 reti con il Napoli, 102 apparizioni e un centro con la Roma e 42 partite con l'Internacional. Inoltre è sceso in campo 4 volte con il Brasile, 6 con la squadra che ha partecipato alle Olimpiadi della Seleçao e 13 con l'Under 20. Nel suo palmares annovera 2 Serie A, una Supercoppa Italiana, una Copa Libertadores, un Gaucho, una Recopa Sudamericana, un Mondiale Under 20 e titolo di Sudamerica Under 20.