Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Napoli e Juan Jesus si separano: "Grazie per l'attaccamento alla maglia che hai mostrato"

Il Napoli e Juan Jesus si separano: "Grazie per l'attaccamento alla maglia che hai mostrato" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 17:30Serie A
Il Napoli ha salutato Juan Jesus dopo che ha deciso di non prolungargli il contratto: "A lui va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura"

Il Napoli ha comunicato da poco quanto era già noto, ovvero che Juan Jesus non proseguirà la sua avventura con la maglia partenopea. L'addio del difensore brasiliano avviene dopo quello di Elmas, che non è stato riscattato dopo il prestito dal Lipsia. Con Conte era al centro del progetto tecnico, con Allegri invece per lui non c'è spazio.

Il saluto del Napoli a Juan Jesus

"La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club. In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva".

I numeri di Juan Jesus

Nel corso della sua carriera il 35enne vanta 142 presenze e un gol con l'Inter, 130 gettoni e 5 reti con il Napoli, 102 apparizioni e un centro con la Roma e 42 partite con l'Internacional. Inoltre è sceso in campo 4 volte con il Brasile, 6 con la squadra che ha partecipato alle Olimpiadi della Seleçao e 13 con l'Under 20. Nel suo palmares annovera 2 Serie A, una Supercoppa Italiana, una Copa Libertadores, un Gaucho, una Recopa Sudamericana, un Mondiale Under 20 e titolo di Sudamerica Under 20.

Articoli correlati
Napoli, Juan Jesus dirà addio dopo 5 stagioni: Sporting CP in pole per prenderlo... Napoli, Juan Jesus dirà addio dopo 5 stagioni: Sporting CP in pole per prenderlo a zero
Juventus, in difesa può partire Bremer: piace una vecchia conoscenza di Spalletti... Juventus, in difesa può partire Bremer: piace una vecchia conoscenza di Spalletti
Napoli, non solo Conte al passo d'addio: valigia anche per Anguissa e Juan Jesus Napoli, non solo Conte al passo d'addio: valigia anche per Anguissa e Juan Jesus
Altre notizie Serie A
Ravaglia può lasciare il Bologna: contatti con il Watford per trovare un'intesa TMWRavaglia può lasciare il Bologna: contatti con il Watford per trovare un'intesa
Udinese, Omar Traoré non giocherà in Serie A: il terzino verso il Watford TMWUdinese, Omar Traoré non giocherà in Serie A: il terzino verso il Watford
Udinese, summit in vista con Zaniolo: si va verso rinnovo e adeguamento. Il punto... TMWUdinese, summit in vista con Zaniolo: si va verso rinnovo e adeguamento. Il punto
Roma, Dovbyk: "L'estate scorsa fui vicino al Milan. Ora voglio capire il mio futuro"... Roma, Dovbyk: "L'estate scorsa fui vicino al Milan. Ora voglio capire il mio futuro"
Tutti i portoghesi al Milan: Futre il primo, Rui Costa la stella, Ramos il più caro... TMWTutti i portoghesi al Milan: Futre il primo, Rui Costa la stella, Ramos il più caro
Roma, accordo trovato per i rinnovi di Mancini e Cristante: a breve verranno annunciati... Roma, accordo trovato per i rinnovi di Mancini e Cristante: a breve verranno annunciati
Goncalo Ramos ufficiale al Milan, Daffara dalla Juve al Parma: le top news delle... Goncalo Ramos ufficiale al Milan, Daffara dalla Juve al Parma: le top news delle 18
Mauro Icardi domani è svincolato. C'è distanza sulla lunghezza con il Galatasaray... TMWMauro Icardi domani è svincolato. C'è distanza sulla lunghezza con il Galatasaray
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutti d'accordo: oggi è un Milan in stile Wolverhampton e spendere 70 milioni per Goncalo Ramos è un rischio. Ma avete già dimenticato gli ultimi due anni? Spoiler: non potrà andare peggio
Primo piano
Immagine top news n.0 Un Mago per Ruben Amorim: tutto su Gonçalo Ramos, il colpo portoghese del Milan
Immagine top news n.1 Goncalo Ramos al Milan: è l'acquisto più costoso di sempre per i rossoneri
Immagine top news n.2 Goncalo Ramos nuovo attaccante del Milan! Ha firmato fino al 2031 col club rossonero
Immagine top news n.3 Non solo svincolati: oggi finiscono anche i prestiti. 53 giocatori lasciano i club di Serie A
Immagine top news n.4 "Anche i viaggi più belli hanno una fine". Dopo quattro stagioni l'Inter saluta Acerbi
Immagine top news n.5 30 giugno significa svincolati: i 49 addii a parametro zero alle squadre di Serie A
Immagine top news n.6 L'Inter saluta Sommer: "Hai lasciato un segno indelebile nella nostra storia. È stato bello"
Immagine top news n.7 Malagò in missione: vuole convincere Maldini a fare il DT dell'Italia. Oggi nuovi contatti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Clamoroso crollo Germania: i retroscena dell'ennesimo fiasco e quel che accadrà Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Ekhator-Liberali come segnali di cambiamento e la verità su Maresca". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Anche la MLS riesce a beffare la Serie A: così Lewandowski sceglie Chicago
Immagine news podcast n.3 Per l'Italia è un mercato in salita: non c'è paragone con la Premier League. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il centrocampo del Milan rischia di cambiare quasi completamente
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Parlano Manna, Ausilio e Carnevali: a chi credere? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Giuliani su Allegri: “Mi aspetto voglia di rivalsa. Napoli occasione straordinaria”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Paolillo: "Si gioca anche senza Dumfries e Palestra. Priorità la difesa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ravaglia può lasciare il Bologna: contatti con il Watford per trovare un'intesa
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Omar Traoré non giocherà in Serie A: il terzino verso il Watford
Immagine news Serie A n.3 Udinese, summit in vista con Zaniolo: si va verso rinnovo e adeguamento. Il punto
Immagine news Serie A n.4 Roma, Dovbyk: "L'estate scorsa fui vicino al Milan. Ora voglio capire il mio futuro"
Immagine news Serie A n.5 Tutti i portoghesi al Milan: Futre il primo, Rui Costa la stella, Ramos il più caro
Immagine news Serie A n.6 Roma, accordo trovato per i rinnovi di Mancini e Cristante: a breve verranno annunciati
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, si lavora al ritorno di Rui Modesto: nuovi contatti con l'Udinese
Immagine news Serie B n.2 Vicenza, Zamuner: "Corazza era il nostro primo obiettivo. Vicini ad altri due o tre acquisti"
Immagine news Serie B n.3 Vicenza, Corazza si presenta: "Questa è una piazza storica. Voglio fare bene e crescere qui"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, ecco tutti i prestiti che non verranno rinnovati: spiccano Fulignati e Lovato
Immagine news Serie B n.5 Ascoli, Passeri: "Serie A? È un obiettivo che possiamo prefissarci nel lungo termine"
Immagine news Serie B n.6 Dopo due anni, si chiude l'avventura di Ceccherini alla Cremonese
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, preso Galeotti dal Trapani: piace Maistro
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, arriva dal Trapani l'esterno classe 1998 Simone Nicoli
Immagine news Serie C n.3 Bari, rinnovo fino al 30 giugno 2029 per il terzino Moussa Mane
Immagine news Serie C n.4 Miramari non sarà più l'allenatore del Forlì: dopo due anni si separano le strade
Immagine news Serie C n.5 Con la chiusura della stagione 2025-2026, si conclude l'avventura di Panelli al Carpi
Immagine news Serie C n.6 Torres, Liviero ha rinnovato fino al 2028. Si tratta con Zambataro, Idda e Marano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Francia-Svezia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Norvegia-Francia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, rinnovo fino al giugno 2027 con opzione per Stephanie Breitner
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, esercitato il diritto di opzione per Pastrenge. Contratto biennale
Immagine news Calcio femminile n.3 Conferme in riva al lago: il Como 1907 va avanti con Mazzantini, il Como Women con Tramezzani
Immagine news Calcio femminile n.4 Spugna in direzione Napoli Women: sul piatto c'è un contratto biennale. Firma vicina
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women 2026/2027, il punto sulle panchine: rivoluzione in casa delle prime
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa, Carissimi annuncia la sua permanenza: "Avanti insieme per continuare a crescere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 30 giugno 2002, Ronaldo marchia a fuoco il Mondiale. Doppietta alla Germania, vince il Brasile
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Venezia Lisman
Newsticker
06:14 Olanda e Germania fuori dal mondiale, ai rigori fanno festa Marocco e Paraguay
05:57 La Fifa redistribuisce 1,2 miliardi di dollari tra nazionali e filiera dei club
29/06 Il Brasile vince in rimonta, 2 a 1 a un combattivo Giappone
29/06 I mega business del mondiale: dai 4,6 milioni di spettatori negli stadi ai 17 miliardi di impression
28/06 Vignetta di Charlie Hebdo sulla mamma morta di Deschamps, insorge la Francia