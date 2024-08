Napoli, l'ultima senza Lukaku: Conte al Maradona dove la vittoria manca da 174 giorni

Il mercato del Napoli vive i giorni più frenetici, ma per Antonio Conte, come raccontato in conferenza stampa, già non c'è più tempo. Il Napoli questa sera si presenta al Maradona ricevendo il Bologna ed è immediatamente chiamato a riscattare il secondo tempo balordo di Verona per non perdere subito terreno rispetto alle rivali. Fino alla sosta priorità ai risultati perché poi per Antonio Conte ci sarà tempo e modo di inserire i nuovi rinforzi in arrivo. A partire ovviamente da Romelu Lukaku, il bomber su cui il tecnico del Napoli ha disegnato tutta la sua squadra e che avrà ormai con ogni probabilità dalla prossima gara contro il Parma. Rispetto all'esordio di Verona, intanto, qualcosa cambierà perché a disposizione ci sono Alessandro Buongiorno, che ha recuperato e può permettere ad altri elementi di tornare ad occupare ruoli più congeniali, Mathias Olivera pronto dopo la Copa America e David Neres, subito in panchina pronto a subentrare per dare un'arma in più a gara iniziata.

Tabù Maradona

Per Antonio Conte contro il Bologna c'è subito una missione: riconquistare il Maradona. I risultati nel 2024 a Fuorigrotta sono un vero e proprio incubo: l'ultima vittoria infatti risale al 3 marzo, ovvero il 2-1 sulla Juve firmato da Raspadori all'88' sotto la guida di Calzona, il terzo allenatore di una stagione surreale. Da quel momento in poi il Napoli non ha più vinto: quattro sconfitte e due pareggi e tra i ko anche quello con il Bologna all'epoca di Thiago Motta che proprio al Maradona festeggiò la Champions con una vittoria mai in discussione. Per il Napoli la vittoria interna manca da 174 giorni.

Le scelte di Antonio Conte

Ci sarà dunque il colpo dell'estate, Alessandro Buongiorno, che s'è allenato pienamente negli ultimi giorni. Il dubbio di formazione è legato alla sua posizione: se impiegato sul centro-sinistra, con Rrahmani centrale e Di Lorenzo a destra, a quel punto conferma per Mazzocchi a destra, altrimenti con Buongiorno centrale e Olivera centro-sinistra, sarebbe Rrahmani ad agire sul centro-destra e Di Lorenzo potrebbe alzarsi in mediana. Scelte obbligate Lobotka e Anguissa ed in attacco con Kvara-Politano dietro Raspadori (di nuovo favorito su Simeone). Neres, come detto, pronto per l'esordio a gara in corso.