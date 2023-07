Napoli, Lo Celso resta il preferito per la mediana: gli ostacoli sono formula e concorrenza

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli con particolare attenzione al centrocampista che dovrà arrivare per sostituire, almeno numericamente, Ndombele. E sempre dal Tottenham potrebbe arrivare la risposta. Gli azzurri infatti continuano a lavorare senza sosta su Giovani Lo Celso, argentino reduce dal prestito al Villarreal.

Il nodo è sempre la formula

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il Tottenham al momento non apre alla formula del prestito, anche oneroso, che propone il Napoli. Ma il profilo piace e resta quello in cima alla lista degli obiettivi di De Laurentiis che continuerà a provarci, pur consapevole dell'aumento costante della concorrenza: in Spagna c'è il Betis Siviglia ma pure il Barcellona, mentre in Premier League è l'Aston Villa di Unai Emery la squadra maggiormente interessata.