Undici argentini posson bastare? Pare di no. Così l'Inter Miami mette nel mirino Lo Celso
Dato che undici giocatori di nazionalità argentina fra i quali un certo Leo Messi, a cui aggiungere anche il tecnico Javier Mascherano, potevano sembrare pochi, l'Inter Miami ha deciso di ampliare ulteriormente la colonia albiceleste in Florida.
Stando, infatti, a quanto riportato da El Correo de Andalucia la franchigia di MLS avrebbe mostrato un forte interesse nei confronti di Giovanni Lo Celso, centrocampista classe 1996 in forza al Real Betis dall'estate 2024 dopo la lunga esperienza al Tottenham intervallata dalla parentesi al Villarreal.
Per il cartellino del giocatore, riporta ancora il quotidiano spagnolo, la richiesta del club di Siviglia sarebbe di 5 milioni di euro.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
