Lo Celso preferisce Messi a Di Maria: trattativa Betis-Inter Miami per la cessione

Giovani Lo Celso potrebbe dire addio al Betis. Secondo diversi media spagnoli, Manuel Pellegrini avrebbe già dato il via libera alla partenza del centrocampista argentino, che potrebbe diventare un nuovo compagno di Lionel Messi all’Inter Miami, prendendo il posto di Sergio Busquets.

Il 2025 non è stato un anno semplice per Lo Celso. Il fantasista ha chiuso la stagione ai margini della squadra: appena 1.203 minuti complessivi tra Liga, Europa League e Copa del Rey, l’equivalente di poco meno di 14 partite. L’ultima presenza da titolare risale al 23 novembre contro il Girona, gara in cui è stato costretto a uscire all’intervallo per un problema fisico. Da lì in poi, una serie di assenze e spezzoni: non è sceso in campo contro Utrecht e Siviglia, pochi minuti contro Rayo Vallecano, Getafe, Dinamo Zagabria e Murcia, e panchina contro il Barcellona.

Il Betis tornerà in campo il 4 gennaio contro il Real Madrid, ma resta da capire se Lo Celso farà ancora parte del progetto. Nonostante un contratto valido fino al 2028, l’ipotesi di un trasferimento negli Stati Uniti è concreta. Le trattative tra Betis, Inter Miami e l’entourage del giocatore sarebbero già in fase avanzata, con un possibile accordo biennale sul tavolo. Dopo aver rifiutato un ritorno al Rosario Central - con cui sarebbe stato protagonista in Copa Libertadores insieme ad Angel Di María - Lo Celso sembra orientato verso la MLS; l’Inter Miami lo considera un profilo ideale per rinforzare il centrocampo, soprattutto dopo il ritiro annunciato di Busquets. A 29 anni, l’obiettivo dell’argentino è chiaro: giocare con continuità per arrivare al meglio al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. E farlo accanto a Messi potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per rilanciarsi.