Nuova mazzata per Lo Celso: 2 mesi di stop, salterà la Finalissima del 27 marzo

Brutte notizie per Lionel Scaloni e per la nazionale argentina: Giovani Lo Celso dovrà fermarsi per almeno due mesi a causa di un infortunio muscolare subito con il Real Betis, come comunicato dal club andaluso. Il centrocampista classe 1996, già assente al Mondiale di Qatar 2022 sempre per problemi muscolari, salterà così la Finalissima contro la Spagna, in programma il 27 marzo a Doha, pochi mesi prima dell’inizio del Mondiale 2026 in Nord America.

Secondo la diagnosi, Lo Celso ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale del muscolo della coscia destra, avvenuta durante la partita contro il PAOK del 22 gennaio, quando è rimasto in campo appena cinque minuti. Il suo ritorno dipenderà dall’evoluzione del recupero, ma le stime attuali indicano che non potrà tornare a disposizione prima di circa due mesi. Il centrocampista, cresciuto nel Rosario Central, aveva ritrovato continuità dopo la delusione del Mondiale qatariota, partecipando attivamente alla vittoria della Copa America 2024 e collezionando diverse convocazioni nel 2025, pur saltando alcune finestre FIFA per infortuni. La sua assenza rappresenta un duro colpo per Scaloni, che perde un elemento chiave nella costruzione del gioco e nella gestione del centrocampo.