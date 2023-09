Napoli, Lozano è atterrato a Eindhoven per aggregarsi al PSV: ora visite mediche e firma

Hirving Lozano al PSV Eindhoven, di nuovo, quattro anni dopo. Il Napoli l'aveva acquistato dal PSV nel 2019, oggi il Chucky diventerà di nuovo un giocatore di proprietà del club olandese. E nei Paesi Bassi il messicano ci è tornato già: appena atterrato ad Eindhoven, ora sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto col PSV.

Come vi abbiamo raccontato ieri, il Napoli ha dato il via libera nelle scorse ore per un trasferimento di 12,2 milioni di euro. Un altro colpo per il presidente De Laurentiis che registra una plusvalenza nonostante i 40 milioni spesi quattro anni fa.