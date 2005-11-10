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Napoli, Manna: "De Bruyne? Chiacchiere da bar. Dobbiamo dare continuità"

autore
Matteo Selli
Oggi alle 14:38Serie A
autore Matteo Selli
17.10.2026 14:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Venezia, il DS azzurro Giovanni Mannaè intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida e fare il punto sulle condizioni della squadra. Di seguito le sue parole:

"De Bruyne? Sono intervenuto il giusto, sembrano chiacchiere da bar, sono enfatizzate. C'è agonismo, eravamo sotto 2-1, ma poi le cose si sistemano. Kevin è un campione e può giocare dove vuole. Dobbiamo stare bene tutti e va aiutato. Ogni tanto abbiamo fatto fatica, ma altre volte ci ha fatto vincere. oggi parte dalla panchina, ma ci potrà aiutare a gara in corso. Bisogna fare risultato per dare continuità, è importante continuare a scalare la classifica, anche perché ci sono diversi scontri diretti. Martedì sarà un'altra competizione. Mi dispiace per Stroppa, gli faccio un in bocca al lupo. Dovremo calarci bene nella partita. Lucca lo vedo bene, lavora bene ma non gli viene mai perdonato nulla. Deve capire la responsabilità di vestire una maglia così pesante, deve fare una prestazione da Napoli, nessuno gli sta mettendo pressione. Sono sicuro che farà un'ottima gara".

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