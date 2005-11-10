Giovanni Manna già da diverse settimane ha rinnovato il contratto col Napoli. La notizia che non era stata corredata da comunicati ufficiali è stata resta nota dall'ultimo bilancio del club partenopeo, più precisamente dalla relazione degli amministratori sulla gestione al 30 giugno 2026. La voce è 'avvicendamento della guida tecnica della Prima Squadra' e dopo la conferma del contratto triennale a Massimiliano Allegri ecco lo spazio dedicato al rinnovo del dirigente campano: "Rimane confermato - si legge - l'incarico di direttore sportivo della Società, fino al 30 giugno 2032, a Giovanni Manna".

Sirene dalla Roma per il post Massara

Ma quando è arrivato il rinnovo? Evidentemente prima della chiusura del bilancio al 30 giugno, dopo settimane in cui il dirigente ex Juventus aveva avuto anche dei contatti con la Roma. La scorsa primavera il club capitolino s'è infatti preso diverso tempo prima di scogliere le riserve sul post Massara, prima di puntare su D'Amico. I Friedkin hanno avuto dei contatti anche con Manna, il dirigente di Vallo della Lucania ha riflettuto a lungo sull'interessamento della società giallorossa salvo poi firmare un nuovo contratto con De Laurentiis che l'ha assecondato sulla scelta del nuovo allenatore. Sulla decisione di puntare su quel Massimiliano Allegri con cui Manna aveva già lavorato alla Juventus.

Ha pesato il suo giudizio su Allegri

Già, proprio la scelta dell'allenatore è stato il grimaldello che ha convinto il dirigente classe '88 a proseguire la sua avventura alle falde del Vesuvio. E' arcinoto infatti che in estate il duello per la panchina del Napoli era tra Allegri e Italiano. Che l'attuale allenatore del Besiktas ha avuto dei colloqui in Filmauro con ADL e che dopo aver risolto col Bologna pensava solo di doversi recare a Roma per firmare con la società partenopea. Proprio quel giorno però - anche per volontà di Manna - la scelta del Napoli ricadde su Allegri. Un importante attestato di stima del presidente nei confronti del suo dirigente che a quel punto ha firmato un contratto per le successive sei stagioni.