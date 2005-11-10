Giovanni Manna prima della chiusura dell'ultimo bilancio ha firmato un nuovo contratto col Napoli fino al 30 giugno 2032. La notizia emersa dalla relazione degli amministratori sulla gestione al 30 giugno 2026 non era stata precedentemente resa nota dalla società azzurra, una firma arrivata nei giorni in cui Aurelio De Laurentiis per il post Antonio Conte preferiva Massimiliano Allegri a Vincenzo Italiano. Ma com'è andata fin qui l'avventura del dirigente di Vallo della Lucania nel club partenopeo?

Gli acquisti migliori della gestione Manna

Il suo arrivo è coinciso proprio con quello di Antonio Conte, era la primavera 2024. Manna al momento del suo ingresso nella società partenopea ha contatti sia col manager leccese che con Gasperini: quest'ultimo preferisce restare un altro anno a Bergamo e allora il Napoli punta su Conte con cui pronti via vince lo Scudetto anche grazie al miglior acquisto definito in questi due anni e mezzo da Giovanni Manna: Scott McTominay. Era fine agosto e mentre Brescianini svolgeva le visite mediche il dirigente del Napoli ebbe l'ok per chiudere per il centrocampista del Manchester United. A quel punto bloccò tutto per il giocatore oggi alla Fiorentina e chiuse il colpaccio a trenta milioni di euro.

In quelle ore arrivò anche Romelu Lukaku, anche lui determinante nella stagione dello Scudetto ma poi solo e soltanto un problema in quella successiva. L'altro grande acquisto definito da Manna da dirigente del Napoli è stato quello di Rasmus Hojlund: 50 milioni di euro per assicurarsi il centravanti danese. Non un esborso banale, ma un calciatore che era ambito da mezza Europa e che è destinato a valere ancora di più.

E quelli steccati

Sulle spalle di Manna però anche tanti acquisti che stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative. In questo senso, proprio l'ultimo bilancio racconta di Lorenzo Lucca pagato 35 milioni di euro, Beukema 30, Lang 27 e Giovane 20. Ad oggi, il rendimento di tutti questi giocatori è molto lontano dai soldi spesi. Male anche Alessandro Buongiorno, 35 milioni di euro per un centrale che ad oggi ha trascorso più mesi in infermeria che in campo.

Il podio secondo... Manna

Ma cosa ne pensa il diretto interessato? In una recente intervista, lo stesso Giovanni Manna ha stilato una classifica del suoi migliori acquisti da quando è dirigente del Napoli: "De Bruyne? Devo fare una media tra le aspettative, il lavoro fatto per prenderlo e il rendimento. Oggi lo metto al quarto posto. Buongiorno è stato il primo giocatore che ho acquistato al Napoli, quindi per me ha anche un valore emotivo importante. È un ragazzo a cui sono molto legato e lo metto sicuramente al secondo posto. Spinazzola è un altro ragazzo a cui sono particolarmente legato. Lo metto al terzo posto. Quinto David Neres, mentre Romelu Lukaku viene collocato in sesta posizione. McTominay? Numero uno".