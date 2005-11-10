Napoli, McTominay è già in una discreta forma: col Villarreal può tornare titolare

Trentadue giorni dopo l'intervento al cuore, Scott McTominay è tornato a indossare la maglia del Napoli in una partita ufficiale. Il centrocampista scozzese ha giocato circa mezz'ora nel 3-0 contro il Frosinone, rispettando il programma stabilito da Massimiliano Allegri. McTominay ha subito provato a incidere, rendendosi pericoloso in un paio di circostanze senza però riuscire a trovare il gol. Dopo oltre un mese lontano dalle partite, l'obiettivo è adesso recuperare progressivamente brillantezza e ritmo senza accelerare eccessivamente i tempi.

McTominay, dal recupero al ritorno in campo

Come ricorda Il Mattino, dopo l'intervento effettuato a Manchester e il successivo periodo di riposo, McTominay ha ripreso gradualmente l'attività, lavorando inizialmente con un personal trainer e tornando poi a disposizione del Napoli. La mezz'ora contro il Frosinone rappresenta quindi soltanto il primo passo verso il completo recupero della condizione. Lo scozzese ha mostrato personalità e ha cercato anche l'inserimento in area, pur pagando inevitabilmente qualcosa sul piano fisico.

Villarreal-Napoli, Allegri deve decidere se schierarlo titolare

Il calendario, però, non concede pause. Martedì il Napoli sarà impegnato contro il Villarreal in Champions League e Allegri dovrà valutare attentamente le risposte offerte da McTominay nelle prossime sedute. Resta possibile una nuova partenza dalla panchina, aumentando gradualmente il minutaggio, ma non è escluso neppure il ritorno dal primo minuto. La decisione dipenderà dalle condizioni dello scozzese: il Napoli vuole ritrovare quanto prima il miglior McTominay, evitando però di forzare dopo il delicato percorso di recupero.