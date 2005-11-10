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Napoli, McTominay al Gran Galà del Calcio a 2 giorni dall'intervento al cuore: "Sto bene"

Napoli, McTominay al Gran Galà del Calcio a 2 giorni dall'intervento al cuore: "Sto bene"
Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:37Serie A
Il centrocampista scozzese ha scoperto di avere un'aritmia benigna e dovrà operarsi: salterà le prossime partite con Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.

Anche Scott McTominay è presente al "Gran Galà del Calcio" di Milano a due giorni dall’operazione al cuore che lo terrà fuori fino alla fine della sosta del nostro massimo campionato. Il centrocampista del Napoli non si è fermato in zona mista, ma ha risposto di passaggio alle domande dei cronisti: "Come stai? Bene, bene", ha dichiarato brevemente l'ex Manchester United.

In calce il video di TMW dell'arrivo dello scozzese al Gran Galà del Calcio.

L'arrivo di McTominay al Gran Galà del Calcio
Fonte Ivan Cardia

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