TMW Napoli, McTominay al Gran Galà del Calcio a 2 giorni dall'intervento al cuore: "Sto bene"

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Il centrocampista scozzese ha scoperto di avere un'aritmia benigna e dovrà operarsi: salterà le prossime partite con Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.