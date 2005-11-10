Napoli, McTominay: "Se arrivasse una chiamata dal Real Madrid ci penserei"

McTominay parla delle differenze tra Conte e Allegri, degli obiettivi del Napoli, di De Bruyne e di una possibile chiamata del Real Madrid.

Intervistato dal Corriere della Sera, il centrocampista del Napoli Scott McTominay parla anche di come è cambiata la squadra con Allegri rispetto a quella di Conte: "Sono allenatori diversi. Conte era molto orientato sulla tattica e ci allenavamo molto. Ho vissuto due anni bellissimi con lui. È straordinario, un vincente seriale. Solo il tempo dirà come andrà con il nuovo allenatore, ma finora è una brava persona e ha buone idee tattiche. Abbiamo solo bisogno di tempo per metterle in pratica e giocare un po' meglio".

Lo scozzese parla così degli obiettivi del club e svela anche che se dovesse arrivare una chiamata dal Real Madrid ci penserebbe: "Per ora vogliamo andare avanti in Champions, per noi è molto importante. So dovesse chiamare il Real Madrid di Mourinho, ci penserei".

Infinte McTominay parla anche della possibilità di giocare insieme a De Bruyne: "Certo. Kevin è straordinario e ci conosciamo molto bene. Abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dal campo, questo aiuta. Ovviamente dipende dall’allenatore e dalla formazione che sceglie".