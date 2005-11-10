McTominay: "Intervento al cuore già preventivato col Napoli. Rinnovo? Non so se ci sarà"

Scott McTominay, presente al "Gran Galà del Calcio" di Milano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute visto l'imminente intervento al cuore. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il commento di McTominay

Sulle sue condizioni di salute: "Sto bene, l'intervento al cuore era una cosa che avevo preventivato già da tempo di fare col club. Ne avevamo già parlato nel pre-stagione, mi fermerò per qualche settimana".

Su mister Allegri: "Abbiamo un nuovo allenatore, ma la mentalità è sempre la stessa: provare a vincere. Allegri è un grande tecnico, che ha già vinto tanto in carriera. Mi trovo bene con lui".

Sul rinnovo col Napoli: "Non lo so, non ci sono stati nuovi colloqui. La cosa importante oggi è il campo, non il rinnovo. Ancora non so quando e se rinnoverò il mio contratto col NapolI".