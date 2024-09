Napoli, McTominay: "Qui per vincere. Maradona? Giocatore iconico, ho la pelle d'oca"

Scott McTominay è senza dubbio uno dei colpi più importanti dell'ultima sessione di calciomercato, almeno per quanto riguarda la Serie A: il Napoli ha sborsato circa 30 milioni di euro per strapparlo al Manchester United e portarlo in Italia. In un video pubblicato dal club azzurro tramite i propri canali ufficiali, il centrocampista scozzese ha raccontato le sue prime emozioni direttamente dall'interno del 'Diego Armando Maradona': "E' uno stadio bellissimo. Questa maglia è incredibile, mi piace tantissimo".

Sulla statua di Maradona presente nella pancia dell'impianto di Fuorigrotta: "Maradona è il giocatore più iconico ad aver giocato in questo stadio, è un'icona per questo sport. Sono grato di essere parte di questa storia e giocare in questo stadio. Ho la pelle d'oca. C'è magia nel suo piede sinistro, è stato il più grande della storia"

Entrando per la prima volta nello spogliatoio del Maradona: "E' perfetto, è bellissimo. Davvero bello, mi piace tantissimo".

La battuta durante lo shooting fotografico: "Siamo qui per vincere, non per scattare foto"