Napoli, Meluso: "Rinnovo Osimhen? Trattativa andata per le lunghe. Stiamo parlando, vedremo"

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Infinity: "Non dobbiamo farci ingannare dal periodo complicato dell'Union, le gare sono tutte da giocare. All'andata ci hanno messo in difficoltà, dobbiamo mettere in campo grande determinazione".

Raspadori?

"È stato un investimento importante della società, c'è stato grande lungimiranza: è un ragazzo straordinario, anche umanamente. È uno dei titolari della nazionale italiana, questo ci riempie di orgoglio".

Osimhen?

"È rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima possibile. Fiducia per il rinnovo? Ne stiamo parlando da qualche mese, è una trattativa che è andata un po' per le lunghe: vedremo strada facendo".