Napoli, Neres: "Raspadori top player. Anch'io entro spesso dalla panchina e do tutto"

Al termine di Napoli-Venezia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Crc il calciatore azzurro David Neres, alla terza consecutiva da titolare, autore di un'ottima prestazione. Di seguito le sue parole: "Sono molto felice di aver fatto assist per Raspadori. Sapevamo quanto fosse importante conquistare i tre punti in questa partita e sono contento di aver aiutato la squadra".

A decidere il match è una rete di Giacomo Raspadori e dell'ex Sassuolo Neres parla così: "Sappiamo che abbiamo bisogno di tutta la squadra e siamo consapevoli del fatto che Raspadori sia un top player. Lo ha dimostrato oggi e come ogni giocatore è importante. Anche io parto spesso dalla panchina e gioco meno degli altri, ma entro sempre concentrato per dare il meglio di me alla squadra.

Promettere 15 assist? Non posso prometterlo. Ma posso promettere che darò sempre il massimo in ogni allenamento, partita ed in ogni minuto che giocherò".