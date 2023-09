Napoli, niente rinnovo per Kvaratskhelia: dura replica e resta con uno degli ingaggi più bassi

Presa di posizione durissima ieri del Napoli in merito alla (presunta) trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. In risposta alle continue voci circolate, con tanto di cifre, ma anche ai ripetuti viaggi in Italia dell'entourage del giocatore, il club partenopeo ha replicato con una nota ufficiale durissima con l'obiettivo evidentemente di spegnere (per ora) ogni speculazione: "Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli", il testo del tweet del Napoli.

Ennesima uscita su Kvaratskhelia

Non è la prima volta che il Napoli fa intendere di non avere in agenda il rinnovo del georgiano, premiato come MVP dell'ultimo campionato oltre che miglior giovane della Champions. Già nei mesi scorsi, alla fine di un'assemblea di Lega, da parte di Aurelio De Laurentiis ci fu una replica durissima alla domanda sul rinnovo (con adeguamento) di Kvaratskhelia: "Io la metto insieme agli altri scassambrella (rompiscatole, ndr) giornalisti, che non si fanno mai i fatti propri, che invece di parlare di cose spettacolari, cadono sempre su questa volgarità del denaro".

Sarà più complicato in futuro rinnovare?

Il Napoli è chiaramente forte di un contratto - a suo favore - che è lunghissimo, ma che a tutti gli effetti comporta delle incongruenze all'interno della rosa. La stella georgiana guadagna circa 1,4 milione di euro a stagione, bonus compresi, ed è una cifra che lo posiziona agli ultimi posti dell'organico insieme a giocatori secondari della rosa, poco sopra ultimi arrivati come Cajuste o Natan. Inevitabile dunque dover gratificare uno dei migliori giocatori del Napoli e dell'intero campionato, ma resta da capire quanto si complicherà in futuro l'eventuale trattativa considerando la frecciatina agli agenti del giocatore.