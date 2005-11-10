Stankovic: "Voglio vincere, per l'Inter andrei ovunque. Chivu? Mi conosce da sempre"

Il centrocampista parla anche del suo passato: "Andare fuori dall'Italia non è stato facile. Club Brugge? Tra i club top per un giovane"

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata a Football 360, Aleksandar Stankovic ha parlato anche delle sensazioni provate quando è tornato all'Inter: "Per me è stato qualcosa di incredibile, il motivo per cui ho iniziato a giocare a calcio è stato perché volevo giocare qui. Quindi per me è stata una pura emozione. Non importa il posto, quando si tratta di Inter andrei ovunque".

Il suo rapporto con l'Inter

Cresciuto con l'Inter nel destino, Stankovic racconta il suo amore per i nerazzurri: "Beh, fin da quando ero bambino, letteralmente da quando sono nato, mi hanno messo addosso la maglia dell'Inter. Quindi, per me è stato incredibile vedere San Siro, l'Inter, i tifosi, perché quando sei piccolo non ti rendi davvero conto di chi sia tuo padre, ma una volta che inizi a crescere inizi a capire chi è tuo padre e cosa rappresenta l'Inter per la gente di Milano e in tutto il mondo... Quindi, per quanto mi riguarda, sono molto felice e orgoglioso di essere nato tifoso dell'Inter e sarò sempre grato a mio padre".

L'esperienze in Svizzera e in Belgio

Stankovic al Lucerna e al Club Brugge ha fatto molto bene, ma ha dovuto faticare per ambientarsi: "Sinceramente, non è stato facile. È stato molto difficile accettare il fatto di dover andare via da casa, dalla famiglia, dal club che ami, dagli amici e da tutto il resto. Ma poi capisci che è perché vuoi tornare qui e giocare per questo club. All'inizio è stato piuttosto difficile, ma poi, una volta iniziata la stagione e capito perché sei lì, diventa più facile. Ho giocato a Lucerna, in Svizzera, dove le persone erano fantastiche. Mi hanno aiutato molto, i tifosi erano incredibili. Abbiamo avuto un anno fantastico. Il Club Brugge invece credo che per un giovane giocatore, onestamente, sia uno dei migliori club al mondo perché le opportunità che ti offrono per migliorare sono incredibili. Penso che per me sia stato il passo migliore che potessi fare nella mia carriera. Mi hanno aiutato in ogni aspetto, non solo in campo, ma anche fuori: si sono presi cura di me. Sarò grato a loro perché hanno davvero cambiato il mio stile di gioco, di pensiero e di lavoro".

L'interesse dell'Inter

Quando ha saputo che c'era l'idea di riportarlo a casa, Stankovic è comunque rimasto concentrato: "Beh, si parlava sempre di queste trattative relative all'opzione di riacquisto e via dicendo. Ma non ci ho fatto molto caso perché quando sono impegnato nel mio lavoro, non mi piace guardare al futuro, mi piace guardare il presente. E in quel periodo, quando le voci si diffondevano, noi stavamo giocando per il titolo e quindi ero completamente concentrato sul campionato e sulla Champions League. Quindi sapevo che le voci c'erano, ma non le ho ascoltate davvero. Poi, ovviamente, quando la stagione è finita ero interessato al fatto che l'Inter volesse riportarmi a casa".

Il ruolo nell'Inter

Quanto alle sue aspettative relative alla stagione che sta per iniziare, Stankovic ha le idee chiare: "Chivu mi conosce da quando ero bambino. Certo, ha giocato con mio padre e ci siamo incontrati in Primavera tre anni fa. Abbiamo avuto due grandi stagioni insieme e ora ci ritroviamo, credo che mi conosca molto bene. Conosce il mio stile di gioco, il mio ruolo e tutto il resto. Sono sicuro che lui sappia di avere le sue idee su come devo giocare. Obiettivi? Vincere il più possibile con l'Inter".