Napoli, Politano: "Ci tenevo a fare gol. Siamo stati anche un po' sfortunati"

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha parlato a Prime Video dopo il pareggio contro l'Union Berlino, gara nella quale ha sbloccato il risultato con la rete del momentaneo 1-0: "Ci tenevo a fare gol in Champions, è sempre unico. Non abbiamo concesso nulla se non il calcio d'angolo, quindi siamo stati anche un po' sfortunati".