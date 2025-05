Napoli, prime prove per lo scudetto: studiato il percorso in cui sfileranno ben due bus

Nell'incontro che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avuto con le istituzioni, il patron degli azzurri ha avuto modo di discutere con il Prefetto Michele Di Bari per parlare dell’eventuale festa Scudetto. La certezza, scrive quest'oggi Il Mattino, è che non ci sarà un bus con i giocatori a bordo, ma ben due, per sfilare sul Lungomare del capoluogo campano.

Il percorso sarà quello che porterà da Mergellina a Piazza Vittoria andata e ritorno. Un modo per far felice in quel caso tutti i tifosi azzurri e non solo chi riuscirà ad assicurarsi un biglietto al Maradona. L’ultima parola, ovviamente, toccherà al Prefetto ma con le eventuali garanzie sull’ordine pubblico non si opporrà. In questo senso un tavolo sulla sicurezza si aprirà la prossima settimana.

Questa la classifica aggiornata della Serie A dopo l'anticipo:

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 63

Roma 63

Lazio 63

Bologna 62*

Milan 60*

Fiorentina 59

Como 45

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15

* una partita in più

Il programma della 36^ giornata

Milan-Bologna 2-1

10/05/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari (DAZN)

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus (DAZN)

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza (DAZN)

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)