Napoli, quanti nomi per il mercato. E ci sono anche le tentazioni Yeremi Pino e Gabri Veiga

Sono tanti i nomi che il Napoli ha messo nel mirino per rafforzare la squadra o per rimpiazzare eventuali partenze. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il dopo Kim piace particolarmente Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Rasmus Hojlund, sempre della Dea, e Norberto Beto dell'Udinese invece sono i due sui quali piomberebbe De Laurentiis in caso di addio di Osimhen. Il parametro zero avvistato da mesi invece è Adama Traoré, ora al Wolverhampton, con Yeremi Pino del Villarreal e Gabri Veiga del Celta Vigo a rappresentare per il momento due tentazioni. Sul taccuino ci sono anche Lazar Samardzic dell'Udinese e Christian Pulisic del Chelsea, che ha parametri però troppo elevati.