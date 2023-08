Napoli, Raspadori dopo il rigore sbagliato: "La prima al 'Maradona'. Dispiaciuto per l'errore"

vedi letture

Giacomo Raspadori, all’indomani del match vinto dal suo Napoli contro il Sassuolo, si è così espresso sui social attraverso un post su Instagram in merito al calcio di rigore sbagliato al 60' quando il risultato vedeva i partenopei ancora in vantaggio di una sola lunghezza: "La prima al Maradona. Mi dispiace molto per l’errore dal dischetto, ma con la forza del gruppo abbiamo conquistato una vittoria importante”.