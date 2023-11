Napoli, riecco Osimhen: l'attaccante torna in Italia e mercoledì sarà al "Maradona"

vedi letture

Quella di mercoledì sera può essere una partita molto importante per il Napoli. Al “Maradona” gli uomini di Rudi Garcia affronteranno l’Union Berlino per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League ed in caso di vittoria potrebbe essere già staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione europea. Come sempre a Fuorigrotta è atteso il pubblico delle grande occasioni ma in tribuna dovrebbe esserci anche un tifoso speciale che sta bruciando le tappe verso il ritorno in campo.

Allo stadio ci sarà Osimhen

Si tratta ovviamente di Victor Osimhen. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante azzurro avrebbe risolto le beghe personali a Lagos e ha annunciato il suo ritorno in Italia per la giornata di dopodomani. Per quanto riguarda invece le sue condizioni, il giocatore dovrà ripetere gli accertamenti clinici e capire a che punto sia il suo problema personale. L’obiettivo di tutti è il rientro per il match del 29 novembre contro il Real Madrid al "Bernabeu".