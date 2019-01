Napoli, rilancio per Barella ma ha già l'accordo con l'Inter per giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ieri c’è stato un rilancio del Napoli per Nicolò Barella, con un’offerta di 40 milioni più Cioffi, talento classe ‘2002 dell’Under 17. Risposta negativo del Cagliari, che non vuole cederlo ora ma in estate e ha già un’intesa di massima con l’Inter per l'estate prossima. Il centrocampista sardo attende la seconda figlia e preferisce finire l’annata in maglia rossoblu nonostante l’offerta di un quinquennale a 3 milioni a stagione del Napoli.