TMW Il Napoli riparte da Rrahmani, manca solo l'annuncio per il rinnovo fino al 2029: cifre e durata

Il difensore kosovaro avrebbe già trovato l’intesa con De Laurentiis: prolungamento di due anni e ingaggio da circa 3,8 milioni di euro a stagione.

Il futuro di Amir Rrahmani, con ogni probabilità, sarà ancora a tinte azzurre. Secondo le indiscrezioni di mercato emerse già al termine della passata stagione, il Napoli avrebbe raggiunto un’intesa con il difensore kosovaro per il prolungamento del suo contratto fino al 2029. L’accordo, tuttavia, non è ancora stato ufficializzato dal club e sarà necessario attendere dunque il consueto annuncio di De Laurentiis per considerare chiusa la trattativa. Considerando l'opzione di rinnovo fino al 2028 presente nell'accordo attuale, tutto lascia comunque pensare che il centrale kosovaro resti al centro del progetto partenopeo a lungo termine.

Le cifre del possibile nuovo accordo

L’ipotesi sul tavolo prevede un contratto fino al 2029 e un ingaggio che potrebbe aggirarsi sui 3,8 milioni di euro a stagione. Rrahmani, attualmente legato al Napoli fino al 2027, sarebbe così destinato a prolungare di due anni la propria permanenza in azzurro. Una bella risposta anche ai tanti rumors di mercato dei mesi scorsi, quando all'ex Verona erano pervenute proposte da Inghilterra, Turchia e Arabia Saudita.

Rrahmani, una pedina centrale per il Napoli

Il rinnovo rappresenterebbe la conferma della centralità del difensore nel progetto azzurro. Arrivato nel 2020, Rrahmani è diventato uno dei riferimenti della retroguardia e anche nella nuova gestione di Massimiliano Allegri continua a essere considerato un punto fermo. Per lui, in quest'avvio di stagione, si contano già 6 presenze e 1 assist in 540 minuti giocati.