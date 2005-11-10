Juventus, pronto l’assalto a Palmisani. Per il centrocampo riflettori su Bakola. E a gennaio attenzione a Aït-Nouri. Inter, stallo per il rinnovo di Cala. Prende quota l’ipotesi Romano. Capitolo portiere: l’ultima idea è Beltran del River

La Juventus è pronta a disegnare il suo futuro. L’inserimento di giovani di prospettiva è una delle priorità. L’interesse per Samuele Inacio del Borussia Dortmund è solo un’ulteriore conferma di un lavoro proiettato in questa direzione. Uno degli argomenti più caldi è la questione portiere. Vicario, che è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni dal Tottenham, resta la priorità. L’idea però sarebbe quella di fare anche un altro investimento e qui entra in gioco il none di Palmisani, numero uno del Frosinone e dell’Under 21 di Baldini. Le sue prestazioni non sono certo passate inosservate e la Juventus ha già mosso i primi passi per capire valutazione e margini di manovra. Palmisani tra l’altro ha rinnovato da poco fino al 2031. Da non sottovalutare anche l’opzione che andrebbe nella direzione opposta, quella dell’esperienza. L’ipotesi Alisson infatti resta all’orizzonte. Il brasiliano a fine campionato si svincolerà dal Liverpool e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione. Sempre in ottica futuro, la Juventus ha cominciato a mettere nel mirino anche Bakola, che il Sassuolo ha acquistato lo scorso gennaio pagandolo 10 milioni di euro dal Marsiglia. Carnevali lo conosce molto bene e ci sta facendo più di un pensiero. Su di lui però si sta muovendo anche la Roma che lo considera un giocatore in grado nel tempo di raccogliere l’eredità di Manu Koné. Intanto in vista di gennaio i bianconeri hanno riaperto il canale con Rayan Aït-Nouri, esterno mancino del Manchester City. L’algerino sta trovando poco spazio in Inghilterra e la Juventus vuole fare leva proprio su questa situazione per cercare di averlo in prestito magari aggiungendoci un diritto di riscatto.

Anche l’Inter è già in movimento.

I nerazzurri in questo periodo sono al lavoro per i rinnovi di Dimarco e Calhanoglu. Per quest’ultimo però non ci sono stati grandi passi in avanti e quindi dagli eventuali sviluppi potrebbero nascere nuovi scenari. La società è alla ricerca delle migliori soluzioni possibili. E non è un caso che proprio a riguardo del centrocampo l’Inter si stia interessando in maniera concreta ad Alessandro Romano, che il Cagliari ha preso in prestito con obbligo condizionato dalla Roma per 5 milioni di euro. Ora il suo valore è più che raddoppiato e sicuramente in estate potrebbe diventare uno dei giocatori più ambiti. La convocazione in Nazionale è l’ulteriore conferma del suo valore. L’Inter lo segue con attenzione e lo vede come una possibile alternativa proprio a Calhanoglou. Baccin intanto sta sondando il mercato sudamericano da dove i nerazzurri hanno sempre “pescato” bene. Tra i profili considerati c’è sicuramente Santiago Beltran, classe 2004, portiere del River Plate, con il contratto in scadenza il 31 dicembre 2027. Su di lui ha già acceso i riflettori anche il Manchester United. Intanto resta da capire cosa accadrà con Stankovic, per il quale l’Inter nell’ultima sessione ha speso 23 milioni per riacquistarlo dal Brugge. I nerazzurri prima della fine del mercato hanno anche rifiutato un’offerta da 40 milioni del Brentford. Della rosa attuale è quello che ha giocato di meno. Il mese di ottobre sarà determinante per vedere se ci sarà un impiego diverso. Nel caso non ci fossero novità potrebbe profilarsi l’ipotesi di un prestito a gennaio.