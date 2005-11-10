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Il Napoli saluta anche Cajuste. Lo svedese si accasa al Malaga

Il Napoli saluta anche Cajuste. Lo svedese si accasa al Malaga TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:23Serie A

Il Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jens Cajuste al Málaga. 27 anni, lo svedese è reduce da due anni all'Ipswich Town, sempre con la formula del prestito.

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