Ufficiale
Il Napoli saluta anche Cajuste. Lo svedese si accasa al Malaga
TUTTOmercatoWEB
Il Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jens Cajuste al Málaga. 27 anni, lo svedese è reduce da due anni all'Ipswich Town, sempre con la formula del prestito.
Altre notizie Serie A
Oggi
00:23 Serie A
Toni Fernandez si presenta: "Ho scelto il Venezia per il progetto, mi sono visto ogni partita"
00:17 Serie AUfficiale
UfficialeAlla fine Fofana lascia il Milan: il Siviglia lo prende in prestito senza diritto di riscatto