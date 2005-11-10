Live TMW Torino, Abate: "In Coppa prestazione insufficiente. Ora dobbiamo accelerare"

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23.10 - Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Monza, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.37 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Che analisi fa? E' un passo indietro?

"Da certi punti di vista sì, da altro no. Siamo delusi per il risultato e per l'eliminazione, ma abbiamo avuto un buon approccio e buoni 25 minuti. Poi abbiamo capito che siamo fragili e non avvertiamo il pericolo, dobbiamo diventare squadra. La ripresa è stata diversa, loro ci allungavano e noi abbiamo avuto spirito. Ma la prestazione è insufficiente. C'è troppo dispendio di energia, dobbiamo trovare solidità perché la nostra crescita passa da una fase difensiva di un livello diverso"

Cosa manca a questa squadra? Ci fa un commento sul mercato?

"Giocavamo contro una squadra uomo su uomo, cercavamo di svuotare il campo e dovevamo allungarli. Abbiamo vinto poche seconde palle, era una gara di duelli e serviva proprio quello. Nei primi 25' abbiamo fatto bene, poi non abbiamo trovato le distanze giuste. Mercato? Finalmente è finito...E' stato un mese con situazioni borderline anche oggi pomeriggio, la società ha dato una bella accelerata nel finale. Da domani sappiamo chi siamo e sappiamo chi sarà, la strada sarà lunga. Devo accelerare anche io, sono contento di vedere i nuovi domani"

Pensa di passare al 3-5-2? Fortini meglio a destra o a sinistra?

"Vediamo i nuovi arrivati, le due punte sono un'opzione. Fortini nelle coppie lo vedo a sinistra"

Sono arrivati Mandragora e Bragança

"Sono acquisti importanti. Mandragora è un leader e conosce bene la piazza, ha fatto benissimo qui. Bragança ha talento e qualità, ha giocato nei mediani a due e ha fatto la mezzala. Dovremo farli coesistere, oltre a trovare equilibrio in fase difensiva. Non riusciamo a trovare continuità di fare pressione ultraoffensiva, è un punto da ragionare"

Poche idee e tanti errori: è preoccupato?

"E' la sensazione del secondo tempo, quella che lascia il finale di partita. Con il Milan brutto primo tempo e poi meglio il finale e ha dato sensazioni positive, a Sassuolo il contrario con un finale in calo. Con il Monza dovevamo vincere più seconde palle, si sono allungate le distanze e avevamo poca lucidità. Zapata ha fatto mezz'ora e sono contento, così come sono contento di Luongo e Oristanio. Cerchiamo certezze, da domani ci lavoriamo con i nuovi acquisti"

Cercate un difensore tra gli svincolati: Rodriguez, Leite o Acerbi? Chi ha indicato?

"Non faccio nomi, non faccio il direttore. Serve un braccetto sinistro, la società ci sta lavorando"

Si aspettava così tante difficoltà al primo anno in Serie A?

"Il calcio è uguale in tutte le categorie. Il gruppo fa la differenza, poi ci vogliono qualità tecniche, fisiche e morali. Abbiamo lavorato due mesi da incompleti, oggi finalmente è finito il mercato e ora cerchiamo la strada. Tutti hanno lavorato con professionalità, dandoci dentro. Ma con situazioni non definite, nell'inconscio non sei al 100%. La società mi ha dato giocatori che ci servono, abbiamo rinforzato le fasce e due bei centrocampisti di qualità. Ora cerchiamo l'abito migliore, facciamo riflessioni: dobbiamo prendere meno gol, altrimenti si fanno pochi punti. E' questa la verità, sta a me trovare la strada. Magari abbassi il baricentro per un mese e poi lo rialzo. Serve avvertire il pericolo, oggi non avremmo rubato nulla se fossimo andati 0-0 al primo tempo. Ma la palla stava sempre al limite dell'area negli ultimi 5 minuti, sta a me capire il perché. Prendere un gol in meno porta uno o tre punti in più. I risultati cambiano i giudizi, ma non giustifica il fatto che oggi siamo delusi per i nostri tifosi"

C'è l'ipotesi di una difesa a quattro?

"Mah... Non è un aspetto di modulo, lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo trovare una solidità difensiva. Siamo in una fase nella quale abbiamo dato spazio a chi non aveva avuto minutaggio, serviva far recuperare qualcuno. Non potete sapere tutto ciò che succede all'interno: servono anche giri a vuoto, ma non vedo tutto negativo. Nonostante tutto, oggi hanno corso come disperati ed erano dispiaciuti. Nell'ultima settimana ho respirato qualcosa di diverso, i nuovi porteranno entusiasmo e alzeranno il livello. Abbiamo tutto per migliorare, poi serve lavorare e perseverare. La ruota gira, servono tutti. I tifosi ci hanno incitato per 95 e poi ci hanno fischiato: li ringrazio, noi lavoriamo per regalare soddisfazioni. Andiamo avanti con positività per fare punti a Firenze"

Ore 23.53 - Termina la conferenza stampa di Abate