Torino, Abate: "Il rigore revocato? Se la linea è questa giusto non darlo"

Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di Italia 1 al termine della sfida di Coppa Italia col Monza: "Il rigore revocato? Mi sembra molto simile al rigore di Vlasic contro il Milan, per me è calcio di rigore però se la linea è questa è giusto non assegnarlo".

Si può parlare di qualificazione meritata per il Monza?

"Sono d'accordo. Siamo partiti anche bene, la prima mezz'ora abbiamo cercato di aggredirli e portarli in giro per il campo. Poi il Monza ha preso in mano la partita, non avvertiamo la percezione del pericolo. Dobbiamo crescere, diventare squadra e c'è tanto da fare. Fortunatamente è finito il mercato, dobbiamo cambiare strada".

Da dove si riparte?

"Sono contento dei ragazzi rientrati dopo tanti mesi come Zapata e Anjorin, sono arrivati tanti ragazzi nuovi e da domani cominceremo a lavorare tutti insieme".

Quanto si riuscirà a dare equilibrio?

"Noi dobbiamo trovare la nostra strada, abbiamo cercato di inculcare una mentalità dal primo giorno alzando il baricentro ma bisogna anche considerare quelle che sono le caratteristiche dei ragazzi e trovare molta più solidità in fase difensiva".

Manca un giocatore come Njie in rosa?

"Abbiamo caratteristiche ben determinate, abbiamo quattro attaccanti in rosa e la società mi ha messo a disposizione altri due centrocampisti. Bisogna trovare l'abito giusto, il nostro miglioramento in questo momento arriverà solo partendo dalla fase difensiva".