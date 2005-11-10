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Napoli, che sfortuna per Anguissa. Il centrocampista si ferma nuovamente: il report medico

Napoli, che sfortuna per Anguissa. Il centrocampista si ferma nuovamente: il report medico TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 16:34Serie A

Rientrato in campo a Firenze, nell'1-1 del Napoli contro la Fiorentina nell'ultimo turni di campionato, Frank Zambo Anguissa adesso è costretto di nuovo a fermarsi. Il centrocampista del Napoli, infatti, si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare all'adduttore della coscia destra.

Il comunicato del Napoli

Di seguito la nota ufficiale del club azzurro: “Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”, termina il report medico in merito ad Anguissa, che aveva avuto un problema all'adduttore prima dell'Arsenal. Lo stop potrebbe essere di circa 2-3 settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall'evoluzione del recupero. In questo senso, la lunga sosta per le Nazionali potrebbe venire in soccorso dello stesso giocatore (e di Allegri).

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