Napoli, stallo per il rinnovo di Osimhen: dieci appuntamenti tra le parti, niente fumata bianca

Dopo un'estate fatta di tanti incontri tra club ed entourage del giocatore, ancora non è arrivata la fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Come rivela il Corriere dello Sport, nelle scorse settimane sono stati ben dieci gli appuntamenti tra Roberto Calenda - agente del nigeriano - e la dirigenza partenopea.

Incontri che non hanno portato a modificare quanto stipulato nel 2020 ovvero quando il giocatore è arrivato a Napoli: fino al 2025, da quattro milioni e mezzo di euro (con bonus vari, tra cui quelli ai venti e ai venticinque gol). In caso di mancato accordo, la società azzurra rischia di arrivare alla prossima estate con il proprio tesserato ad un anno dalla scadenza. Nel corso dei dieci meeting già citati sono state vagliate varie ipotesi, tra cui il rinnovo a quindici milioni lordi con clausole già da attivare sin dal 2024 per l’estero e pure in Italia. Al momento però, non c'è stato il tanto atteso "sì" che metterebbe la parola fine a questa telenovela.