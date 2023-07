Napoli, tegola Mario Rui: distrazione di primo grado del retto femorale destro

Tegola in casa Napoli nel giorno dell'arrivo a Castel di Sangro, sede del secondo ritiro precampionato dei partenopei. Come comunicato dal club azzurro Mario Rui ha infatti riportato una distrazione di primo grado del retto femorale destro, durante l'ultima amichevole contro la SPAL pareggiata 1-1 con la rete segnata da Anguissa: "Gli esami strumentali effettuati a Mario Rui, in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole Napoli-SPAL, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

🏥 Mario Rui, distrazione di primo grado del retto femorale destro. 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/KIEdJne3EY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 28, 2023

I convocati.

Proprio oggi il tecnico del Napoli, Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per il secondo ritiro dell'estate:

Portieri: Contini, Gollini, Idasiak, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Obaretin, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Delle, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Saco, Zedadka, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Gli azzurri a Castel di Sangro giocheranno 4 amichevoli internazionali allo Stadio Patini:

Sabato 29 Luglio alle ore 18:30 Napoli vs Hatayspor

Mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club

Domenica 6 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs FC Augsburg

Venerdì 11 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Apollon Limassol