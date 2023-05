Napoli, via al dialogo tra Spalletti e De Laurentiis: c'è da sottoscrivere un progetto

Luciano Spalletti ha un contratto con il Napoli, ha firmato due anni fa un biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno concessa al club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tutto è avvenuto, ma non c'è stato un dialogo tra il tecnico ed Aurelio De Laurentiis. Ora infatti le parti dovranno vedersi per condividere un progetto e provare anche legittimamente a sottoscriverlo, malgrado l'addio di Giuntoli e le insidie del mercato. Per l'ex Inter non è una questione di soldi, forse di un'empatia che è andata un po' sparendo e di un clima che va rasserenato.