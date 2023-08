Nico Gonzalez porta la Fiorentina alla fase a gironi di Conference: Rapid Vienna battuto 2-0

Una doppietta di Nico Gonzalez, man of the match oltre che match winner, permette alla Fiorentina di Vincenzo Italiano di dimenticare la sconfitta per 1-0 di Vienna e conquistare il pass per la fase a gironi di Conference League: Rapid battuto con merito 2-0 al Franchi.

Traversa del Rapid, poi solo Fiorentina

La Fiorentina parte subito forte, prendendo in mano fin dall'inizio il pallino del gioco con Arthur già direttore assoluto d'orchestra. Eppure, la prima occasione da rete capita sul fronte opposto al Rapid Vienna, che al 6' colpisce una traversa con una bella girata di Mayulu dal limite. La risposta concreta dei viola arriva con un gran sinistro al volo di Biraghi, che al 12' lambisce il palo alla destra di Hedl. Nella squadra di casa Nico Gonzalez è sicuramente il più ispirato, ma il suo partner d'attacco Nzola stasera pecca più volte di scarsa finalizzazione davanti alla porta. Come al 29', quando l'ex Spezia calcia troppo centralmente a tu per tu col portiere. O al 30', quando lo stesso Nzola non riesce a spingerla dentro da posizione leggermente defilata dopo un colpo di testa dell'argentino. L'ultimo tentativo dei gigliati porta la firma di Kouamé, che al 38' lascia esplodere un tiro da fuori che dà quasi l'illusione del gol. Palla fuori e appuntamento con l'1-0, almeno nelle speranze di Italiano, rimandato dunque alla ripresa.

Nico Gonzalez porta i viola alla fase a gironi di Conference con una doppietta

Il secondo tempo riparte proprio come era finito col primo, con un'azione pericolosa di Mayulu che precede il monologo viola. Il dominio di Bonaventura e compagni vede finalmente i suoi frutti al 60', quando Nico Gonzalez scaraventa la palla in rete col sinistro da posizione ravvicinata dopo un quasi autogol di Auer sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Biraghi. Sarà proprio Nico, dopo una traversa di Mandragora al 75' e un buon tentativo di Duncan al 78', a siglare il gol del 2-0 dal dischetto al 90' grazie al calcio di rigore procurato dal mani in area di Sattlberger. Con tanta fatica e una mira degli attaccanti decisamente da raddrizzare, la truppa di mister Italiano conquista così la fase a gironi di Conference League. Rapid Vienna sconfitto 2-0.

